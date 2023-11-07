Скопировала образ Бритни Спирс: актриса Энн Хэтэуэй появилась на церемонии в джинсовом платье

Наряд актрисы был полностью сделан из денима.
Голливудская звезда Энн Хэтэуэй была одной из приглашенных звезд на фэшн-церемонии CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке. Актриса решила привлечь внимание к своей персоне джинсовым платьем от бренда Ralph Lauren.
Этот наряд, состоящий из корсетного топа с пуговицами и длинной юбки со шлейфом, был представлен брендом в коллекции весна-лето 2024. Верхняя часть аутфита была в темно-синем оттенке, а вот нижняя - сделана из джинса немного светлее. Также ее ансамбли украшал цветочный рисунок.
Образ Энн дополнила макияжем, укладкой и роскошными украшениями от ювелирного бренда Bulgari - колье с бриллиантами и сапфирами, а также браслета и кольца.
Но в истории моды это не единственный случай, когда знаменитость выходит на публику в джинсовом платье. Самым знаменитым подобным нарядом является платье певицы Бритни Спирс, в котором она появилась в 2001 году на American Music Awards.
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