Скопировала образ Бритни Спирс: актриса Энн Хэтэуэй появилась на церемонии в джинсовом платье

Голливудская звезда Энн Хэтэуэй была одной из приглашенных звезд на фэшн-церемонии CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке. Актриса решила привлечь внимание к своей персоне джинсовым платьем от бренда Ralph Lauren.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

Этот наряд, состоящий из корсетного топа с пуговицами и длинной юбки со шлейфом, был представлен брендом в коллекции весна-лето 2024. Верхняя часть аутфита была в темно-синем оттенке, а вот нижняя - сделана из джинса немного светлее. Также ее ансамбли украшал цветочный рисунок.

Образ Энн дополнила макияжем, укладкой и роскошными украшениями от ювелирного бренда Bulgari - колье с бриллиантами и сапфирами, а также браслета и кольца.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

Но в истории моды это не единственный случай, когда знаменитость выходит на публику в джинсовом платье. Самым знаменитым подобным нарядом является платье певицы Бритни Спирс, в котором она появилась в 2001 году на American Music Awards.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк / Фото: Associated Press

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