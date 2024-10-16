Скопировала образ Хайди Клум: канадская модель Коко Роша надела платье из денима

Канадская модель Коко Роша посетила гламурную вечеринку в честь 40-летия Fashion Group International Night of Stars, которая прошла в отеле Plaza Hotel 15 октября 2024 года в Нью-Йорке. Для этого гламурного светского мероприятия известная модель выбрала длинное платье из денима.

На звезде было платье со шлейфом полностью выполненное из темного джинса. У него были рукава, который она носила подвернутыми, разрез на юбке, шлейф и декольте. Также наряд украшали пуговицы-заклепки. Оно было сшито как будто из множества лоскутков джинсов.

Образ модель дополнила черными туфлями на каблуках, матовым макияжем, парой сережек в ушах и прической.

Коко Роша / Фото: Getty Images

Джинсовое платье модели выглядело очень необычно, особенно учитывая гламурное событие, для которого она его выбрала, но ранее подобный лук мы уже видели. Весной немецкая супермодель Хайди Клум надела платье из денима на мероприятие в Беверли-Хиллз - церемонию вручения наград Fashion Trust Awards. Она тогда решила привлечь внимание эффектным асимметричным платьем из денима от бренда Sonia Carrasco.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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