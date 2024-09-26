Скопировала образ из вирусного видео: Леди Гага появилась на фотоколле в особом мини-платье

Это один из самых ожидаемых фильмов года. Актриса готовится к каждому своему появлению, и в этот раз в ее луке был скрытый смысл.

Уже 3 октября в украинский прокат выходит фильм "Джокер: Безумие на двоих", в котором к Хоакину Фениксу присоединится Леди Гага. Поскольку премьера картины по DC Comics уже совсем скоро, команда приступила к его активному продвижению.

Леди Гага / Фото: Associated Press

26-го сентября в Лондоне провели фотоколл к фильму. На этом мероприятии артистка позировала на крыше одного из зданий в центре города.

На Гаге в тот день был наряд, который точно соответствовал ее киношному персонажу Харли Квинн - винтажное платье Anthony Richards 80-х годов с цветочным принтом, которое она сочетала с белыми полосатыми гольфами и черными туфлями на огромной платформе с множеством ремешков. Это была модель от бренда Marc Jacobs.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Также артистка надела солнцезащитные очки и парик с красно-черными волосами.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Хоакин Феникс также к ней присоединился на фотосессии.

Леди Гага и Хоакину Феникс / Фото: Associated Press

Но это платье Гага выбрала не спроста. Точно в таком же наряде она появилась несколькими днями ранее в проморолике, который был снят в поддержку фильма и новой выставки в Лувре Figures of the Fool. В видео она идет ночью по залам самого известного музея в мире (вероятно, имеется в виду, что она туда пробралась), а на фоне играет песня в ее исполнении. Затем певица приближается к Моне Лизе, которая спрятала за стеклом. Гага достает красную помаду и рисует на стекле улыбку.

Отметим также, что точно с такой же прической - красном парике - Гага позировала днем ранее на красной дорожке в Лондоне, во время премьеры фильма. Тогда на ней был костюм от Celine и украшения Tiffany & Co.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Читайте также:

Леди Гага в роскошных вечерних платьях (16 фото)