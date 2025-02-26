Скопировала образ Катрин Денев: Ариана Гранде надела особое платье Saint Laurent

32 года тому назад очень похожее платье уже украшало "Оскар".

В США, во вторник, 25 февраля, состоялся ежегодный традиционный ужин в честь номинантов на премию "Оскар". Гостьей мероприятия стала певица и актриса Ариана Гранде, которая в этом году впервые номинирована на эту награду в категории "Лучшая женская роль второго плана".

Ариана выбрала для мероприятия длинное черное платье-бюстье от Saint Laurent из коллекции Haute Couture осень-зима 1991-1992. Оно было черным, выполнено из нежного шифона, который красиво ниспадал к подолу, а также под грудью платье украшал большой черный бант.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

В верхней части платье было украшено большими розовыми перьями. Завершали образ Гранде серьги от Swarovski, макияж и прическа-пучок.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Однако Гранде не первая, кто носит это платье. В далеком 1993 году похожий наряд надела французская актриса Катрин Денев причем тоже на "Оскар". Ее платье тоже было украшено бантом под грудью и такими же розовыми перьями.

Катрин Денев / Фото: Associated Press

Образ она тогда дополнила массивными украшениями с камнями и ярким клатчем.

Катрин Денев / Фото: Associated Press

Платье французской звезды было продано с аукциона Christie's в 2019 году за 18 750 евро.

Платье Катрин Денев

Напомним, что ранее Гранде продемонстрировала наряд нежно-розового цвета, которое украшали цветы из перьев.

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