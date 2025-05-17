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- Шоу-бизнес
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Скопировала образ Миллы Йовович: модель Беллу Хадид заметили в особенном серебряном платье
Платье, которое она презентовала поклонникам и фотографам в Лондоне, впервые было представлено на подиуме для коллекции 1997 года.
Модель Белла Хадид совсем недавно блистала перед фотографами на знаменитой набережной Круазет в шикарном черном платье от бренда Saint Laurent.
Однако после того, как она покину Францию и отправилась в Великобританию, чтобы рекламировать свой бренд Orebella, Канны ее не отпускали. Белла для нового выхода на публику вдохновилась легендарным образом актрисы Миллы Йовович, который та носила в 1997 году во время фотоколла посвященного фильму «Пятый элемент». Хадид надела серебряном асимметричное платье от John Galliano из коллекции осень-зима 1997 года, которое украшали цветы. Носила свой наряд она с серебряными туфлями от Jimmy Choo.
Милла в таком же платье 28 лет тому назад тоже выглядела изумительно. Актриса сочетала тогда наряд с босоножкам с ремешками-пружинами и черной сумкой.
Кстати, на красную дорожку Йовович затем вышла в не менее легендарном «голом» платье.