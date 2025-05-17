Скопировала образ Миллы Йовович: модель Беллу Хадид заметили в особенном серебряном платье

Белла Хахид / © Getty Images

Реклама

Модель Белла Хадид совсем недавно блистала перед фотографами на знаменитой набережной Круазет в шикарном черном платье от бренда Saint Laurent.

Белла Хадид в Каннах / © Associated Press

Однако после того, как она покину Францию и отправилась в Великобританию, чтобы рекламировать свой бренд Orebella, Канны ее не отпускали. Белла для нового выхода на публику вдохновилась легендарным образом актрисы Миллы Йовович, который та носила в 1997 году во время фотоколла посвященного фильму «Пятый элемент». Хадид надела серебряном асимметричное платье от John Galliano из коллекции осень-зима 1997 года, которое украшали цветы. Носила свой наряд она с серебряными туфлями от Jimmy Choo.

Белла Хадид в Лондоне / © Getty Images

Милла в таком же платье 28 лет тому назад тоже выглядела изумительно. Актриса сочетала тогда наряд с босоножкам с ремешками-пружинами и черной сумкой.

Реклама

Милла Йовович и Брюс Уиллис, 1997 год / © Getty Images

Кстати, на красную дорожку Йовович затем вышла в не менее легендарном «голом» платье.

Люк Бессон, Милла Йовович, Крис Такер / © Associated Press

Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид с отцом / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images Белла Хадид / © Getty Images