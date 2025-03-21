Скопировала образ Натали Портман: Селена Гомес посетила популярное шоу в бархатном наряде

Это оригинально платье было создано Mugler для коллекции 1981 года, а называется модель Vampire Dress.
Певица и актриса Селена Гомес пришла на "Ночное шоу с Джимми Фэллоном" (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon) со своим женихом Бенни Бланко. Пара рассказала ведущему о том как они вместе работали над своим первым альбомом I Said I Love You First.
Селена надела по такому случаю черное бархатное платье креативного фасона от бренда Mugler. Носила его она в сочетании с туфлями от Christian Louboutin и колготками. Также она надела гламурные украшения, сделала прическу и макияж. Бенни же надел совершенно другой наряд, ведь сочетал рубашку лавандового цвета с принтом, джинсы с вышивкой и много разных украшений.
Платье Селены было точно таким как и то, которое в 2021 году носила актриса Натали Портман. Она тогда его надела на гала-концерт танцевального проекта в Лос-Анджелесе.
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