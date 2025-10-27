ТСН в социальных сетях

Скопировала образ Николь Кидман: Кендалл Дженнер вышла на подиум в луке из фильма "Мулен Руж!"

Этот наряд стал отсылкой к одному из самых культовых и знаковых образов Кидман и принес ей первую номинацию на «Оскар».

Юлия Каранковская
Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Getty Images

В воскресенье в студии Paramount в Лос-Анджелесе прошел ежегодный показ моды Vogue World, темой которого в этом году стал Голливуд прошлого и настоящего. Одной из тех, кто принял участие в мероприятии была младшая сестра Ким Кардашьян — Кендалл Дженнер.

Модель вышла на подиум в роскошном творении от Кэтрин Мартин — австралийская художница по костюмам, лауреата четырех «Оскаров». Мартин получила одну из своих золотых статуэток за работу над фильмом 2001 года «Мулен Руж!».

Кендалл Дженнер во время Vogue World / © Getty Images

Кендалл Дженнер во время Vogue World / © Getty Images

Именно роскошном серебряно-черном боди в стиле кабаре появилась в этом культовом мюзикле актриса Николь Кидман.

Также как и Николь Кендалл дополнила наряд шляпой-цилиндром, высокими перчатками, сетчатыми колготками и туфлями.

Николь Кидман в фильме 2001 года «Мулен Руж!» / © скриншот с видео

Николь Кидман в фильме 2001 года «Мулен Руж!» / © скриншот с видео

Николь Кидман в фильме 2001 года «Мулен Руж!» / © скриншот с видео

Николь Кидман в фильме 2001 года «Мулен Руж!» / © скриншот с видео

Сама Кидман тоже приняла участие в Vogue World. Актриса открыла показ в образе роковой женщины, который стал отсылкой к актрисе Рите Хейворт в нуарном фильме 1946 года «Гильда».

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Образы Кендалл Дженнер (16 фото)

