Скопировала образ Николь Кидман: Кендалл Дженнер вышла на подиум в луке из фильма "Мулен Руж!"
Этот наряд стал отсылкой к одному из самых культовых и знаковых образов Кидман и принес ей первую номинацию на «Оскар».
В воскресенье в студии Paramount в Лос-Анджелесе прошел ежегодный показ моды Vogue World, темой которого в этом году стал Голливуд прошлого и настоящего. Одной из тех, кто принял участие в мероприятии была младшая сестра Ким Кардашьян — Кендалл Дженнер.
Модель вышла на подиум в роскошном творении от Кэтрин Мартин — австралийская художница по костюмам, лауреата четырех «Оскаров». Мартин получила одну из своих золотых статуэток за работу над фильмом 2001 года «Мулен Руж!».
Именно роскошном серебряно-черном боди в стиле кабаре появилась в этом культовом мюзикле актриса Николь Кидман.
Также как и Николь Кендалл дополнила наряд шляпой-цилиндром, высокими перчатками, сетчатыми колготками и туфлями.
Сама Кидман тоже приняла участие в Vogue World. Актриса открыла показ в образе роковой женщины, который стал отсылкой к актрисе Рите Хейворт в нуарном фильме 1946 года «Гильда».