Скопировала образ Николь Кидман: Кендалл Дженнер вышла на подиум в луке из фильма "Мулен Руж!"

Кендалл Дженнер / © Getty Images

В воскресенье в студии Paramount в Лос-Анджелесе прошел ежегодный показ моды Vogue World, темой которого в этом году стал Голливуд прошлого и настоящего. Одной из тех, кто принял участие в мероприятии была младшая сестра Ким Кардашьян — Кендалл Дженнер.

Модель вышла на подиум в роскошном творении от Кэтрин Мартин — австралийская художница по костюмам, лауреата четырех «Оскаров». Мартин получила одну из своих золотых статуэток за работу над фильмом 2001 года «Мулен Руж!».

Кендалл Дженнер во время Vogue World / © Getty Images

Именно роскошном серебряно-черном боди в стиле кабаре появилась в этом культовом мюзикле актриса Николь Кидман.

Также как и Николь Кендалл дополнила наряд шляпой-цилиндром, высокими перчатками, сетчатыми колготками и туфлями.

Николь Кидман в фильме 2001 года «Мулен Руж!» / © скриншот с видео

Николь Кидман в фильме 2001 года «Мулен Руж!» / © скриншот с видео

Сама Кидман тоже приняла участие в Vogue World. Актриса открыла показ в образе роковой женщины, который стал отсылкой к актрисе Рите Хейворт в нуарном фильме 1946 года «Гильда».

Николь Кидман / © Getty Images