Скопировала образ Николь Кидман: Рози Хантингтон-Уайтли вышла в свет в платье со шнуровкой

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

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Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли, известна как одна из «ангелов» «Victoria’s Secret», посетила ужин Women in Motion организованный компанией Kering. Мероприятие состоялось в рамках 78-го Каннского кинофестиваля.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

Рози выбрала для этого мероприятия элегантное черное платье от известного бренда Balenciaga. Спереди платье было очень обычным и не имело никакого декора, а также красиво подчеркивало фигуру знаменитой модели.

Однако на спине у платья была шнуровка широкими атласными лентами. Ленты Рози завязала также и на запястья рук. Образ звезды дополнила солнцезащитные очки и и бриллиантовые украшения — серьги и колье.

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Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

В платье похожего дизайна — со шнуровкой от шеи к полу — также не так давно вышла в свет и Николь Кидман. Оскароносная актриса носила наряд красного цвета, а также у ее платья были рукава и горловина.

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press