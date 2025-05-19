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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Скопировала образ Николь Кидман: Рози Хантингтон-Уайтли вышла в свет в платье со шнуровкой

Модель посетила Канны, де сейчас в самом разгаре 78-й кинофестиваль.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли, известна как одна из «ангелов» «Victoria’s Secret», посетила ужин Women in Motion организованный компанией Kering. Мероприятие состоялось в рамках 78-го Каннского кинофестиваля.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

Рози выбрала для этого мероприятия элегантное черное платье от известного бренда Balenciaga. Спереди платье было очень обычным и не имело никакого декора, а также красиво подчеркивало фигуру знаменитой модели.

Однако на спине у платья была шнуровка широкими атласными лентами. Ленты Рози завязала также и на запястья рук. Образ звезды дополнила солнцезащитные очки и и бриллиантовые украшения — серьги и колье.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

В платье похожего дизайна — со шнуровкой от шеи к полу — также не так давно вышла в свет и Николь Кидман. Оскароносная актриса носила наряд красного цвета, а также у ее платья были рукава и горловина.

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

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Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

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