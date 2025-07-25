Скопировала образ принцессы Монако: жена Адама Сэндлера в платье с цветами на премьере фильма

Джеки Сэндлер / © Associated Press

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Жена актера, сценариста и продюсера Адама Сэндлера — 50-летняя Джеки Сэндлер — пришла поддержать его в день премьеры комедии «Счастливчик Гилмор 2». Фильм сняли через 29 лет после выхода на экраны первой части и как и в первый раз в нем снялся Адам Сэндлер.

Джеки надела на премьеру длинное черное платье А-силуэта от бренда Giambattista Valli. Этот наряд выглядел элегантно и одновременно романтично, у него было глубокое квадратное декольте, а также накладные карманы, пуговицы и цветы из ткани. Образ Джеки дополнила только легкими макияжем и укладкой, а также сделала красный маникюр и надела несколько драгоценностей.

Джеки Сэндлер / © Associated Press

В браке с Адамом Джеки с 22 июня 2003 года. До свадьбы пара встречалась 6 лет. У супругов есть две дочери — Сэйди Мэдисон и Санни Мэделин Сэндлер.

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Джеки и Адам Сэндлер / © Associated Press

Но Джеки не единственная знаменитость, котороое понравилось это платье. Также подобный наряд, но нежно-розового оттенка, недавно надевала на церемонию вручения премии ELLE Style Awards 2025 25-летняя Александра Ганноверская — принцесса Монако. Она младшая дочь принцессы Монако Каролины.

Александра Ганноверская / © Getty Images