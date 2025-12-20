Скопировала образ старшей сестры: Кайли Дженнер показалась в особом платье с перьями

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Реклама

Под конец года Кайли Дженнер решила опубликовать серию праздничных фотографий в нежно-розовом платье. Девушка была одета в оригинальное произведение от бренда Conner Ives из весенней коллекции на 2026 год.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Платье-халтер имело прозрачный серый слой поверх ярко-розовой комбинации и такое сочетание тканей создавало очень интересный дизайн. Оно обтягивало фигуру и подчеркивало ее, а также было украшено большими розовыми перьями, которые стали главным акцентом образа.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Также чокер из перьев Кайли надела на шею.

Реклама

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Интересно, что такое же платье, но длиннее и лавандового оттенка недавно носила старшая сестра Кайли — Ким Кардашьян на презентации сериала, в котором сыграла.