Скопировала образ старшей сестры: Кайли Дженнер показалась в особом платье с перьями
Похоже, что сестрам очень понравился один и тот же бренд.
Под конец года Кайли Дженнер решила опубликовать серию праздничных фотографий в нежно-розовом платье. Девушка была одета в оригинальное произведение от бренда Conner Ives из весенней коллекции на 2026 год.
Платье-халтер имело прозрачный серый слой поверх ярко-розовой комбинации и такое сочетание тканей создавало очень интересный дизайн. Оно обтягивало фигуру и подчеркивало ее, а также было украшено большими розовыми перьями, которые стали главным акцентом образа.
Также чокер из перьев Кайли надела на шею.
Интересно, что такое же платье, но длиннее и лавандового оттенка недавно носила старшая сестра Кайли — Ким Кардашьян на презентации сериала, в котором сыграла.