ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
1296
Время на прочтение
1 мин

Скопировала скандальный "голый" наряд: Кира Найтли пришла в образе Барбры Стрейзенд на кинофестиваль

На наряде Найтли отсутствовал только черный бант.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кира Найтли

Кира Найтли / © Getty Images

В 1969 году актриса и певица Барбра Стрейзенд решила отказаться от привычных вечерних платьев и надела на красную дорожку «Оскара» полностью прозрачный брючный костюм. Дизайнером ее смелого наряда был Арнольд Скази.

Но если до «Оскара» о дизайнере мало кто знал, то после церемонии он проснулся очень известным, ведь фото «голой» Барбары было во всех газетах. Артистка не учла, что в свете софитов ее наряд будет просвечиваться. Ее ансамбль состоял из блузы с белым воротом и манжетами, а также брюк клеш.

Барбра Стрейзанд / © Associated Press

Барбра Стрейзанд / © Associated Press

Спустя моного лет с того дня образ актрисы решила повторить британская актриса Кира Найтли. Она появилась в практически идентичном наряде во время 3-го Международного кинофестиваля во Франции. Но вот наряд Киры в отличии от лука Стрейзенд был не прозрачным. Лук Киры был от Chanel из круизной коллекции 2026.

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли / © Associated Press

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie