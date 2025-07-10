Скопировала скандальный "голый" наряд: Кира Найтли пришла в образе Барбры Стрейзенд на кинофестиваль

Кира Найтли / © Getty Images

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В 1969 году актриса и певица Барбра Стрейзенд решила отказаться от привычных вечерних платьев и надела на красную дорожку «Оскара» полностью прозрачный брючный костюм. Дизайнером ее смелого наряда был Арнольд Скази.

Но если до «Оскара» о дизайнере мало кто знал, то после церемонии он проснулся очень известным, ведь фото «голой» Барбары было во всех газетах. Артистка не учла, что в свете софитов ее наряд будет просвечиваться. Ее ансамбль состоял из блузы с белым воротом и манжетами, а также брюк клеш.

Барбра Стрейзанд / © Associated Press

Спустя моного лет с того дня образ актрисы решила повторить британская актриса Кира Найтли. Она появилась в практически идентичном наряде во время 3-го Международного кинофестиваля во Франции. Но вот наряд Киры в отличии от лука Стрейзенд был не прозрачным. Лук Киры был от Chanel из круизной коллекции 2026.

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Кира Найтли / © Getty Images

Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Associated Press Кира Найтли / © Getty Images Кира Найтли / © Getty Images