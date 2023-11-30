"Скоро будет Паска" и "ДОБРЫЙ ДЕНЬ Everybody": как группа "Мюсли UA" выбирает истории своих треков

У нас каждый день встречаются истории, о которых нужно говорить. Они имеют важное значение или скрывают значимые месседжи, о которых должны услышать другие. "Мюсли UA" – инкогнито-творцы, раскрывающие ДНК каждого украинца. Своим творчеством они освещают важные проблемы из-за реальных историй украинцев в музыкальной обработке. Мы пообщались с ребятами и узнали, как они выбирают истории, как их творчество влияет на людей и как возникла известная песня "За терриконами".

"Мюсли UA"

Как вы выбираете "истории", о которых нужно говорить?

Команда Musli.UA без преувеличения находится в постоянном поиске. Каждый день в наш внутренний чат посылается масса материалов для дальнейшей проработки. В конечном итоге в каком-то формате в социальных сетях или на каких-то площадках выходит всего 10% уже проработанного материала. Наши подписчики тоже очень активны, постоянно обозначают нас в комментариях, присылают разные мемы, вырезки из видео, что-то забавное. Мы всегда говорим о том, что Musli.UA – музыка, которую пишут все украинцы.

Как ваше творчество влияет на людей? Что они должны чувствовать после прослушивания ваших треков?

Главной фишкой наших треков является своевременность. Они выходят в те моменты, когда люди в этом нуждаются. Так было с "VOVA ïBash ïx Blyad'". "Скоро будет Пасха" тоже не исключение. На первый взгляд, оно выглядит очень по-детски и вызывает улыбку, но именно тогда этой улыбки, нам возможно, не хватало. Очень залетел трек "ДОБРЫЙ ДЕНЬ Everybody", тогда Бориса Джонсона сняли с должности премьер-министра, пожалуй, каждый украинец хотел его поддержать, сказать слова благодарности. Эта песня была маленькой благодарностью нашим друзьям и партнерам из Великобритании.

"Мюсли UA"

"За терриконами" – история о войне, которая не где-то там. Почему этот трек должен звучать повсюду?

Этот трек должен звучать, чтобы люди не забывали – война очень близка, а не где-то там. Он должен быть после победы, чтобы люди помнили, как и благодаря кому мы его получили. Верим, что так будет. Победа не за горами, она за терриконами.

Как автор отреагировал на обработку песни? Расскажите, как вам удалось с ним связаться?

Стихотворение "За терриконами" в акапельном исполнении автора мы случайно нашли в TikTok, тогда стало ясно, что эти строки должны услышать миллионы украинцев. Но, к сожалению, мы так и не смогли найти автора. Когда мы запостили первую короткую часть трека, попросили подписчиков помочь найти первоисточник. После многих отметок автор сам вышел на связь. Это оказался воин ВСУ Михаил Скорпион. От него мы узнали, кому он посвятил эти строчки, где он сейчас находится. Парень рассказал много интересного и наши взгляды сошлись в том, что этот трек должен быть услышан, поэтому мы сделали полную версию и выпустили ее вместе. Михаил очень активно поддерживал это в своих социальных сетях, отвечал людям.

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