Скоро на экранах: Ксения Мишина сыграла учительницу музыки в украинской комедии "Соседка"

Мишина исполнила роль матери-одиночки, для которой на первом месте в жизни семейные ценности и дети.

Уже совсем скоро, 29 декабря, в украинский прокат выйдет романтическая комедия "Соседка" с Ксенией Мишиной в главной роли.

Фото B&H film distribution

"Соседка" — это легкий ромком, полный сочного украинского юмора и лирических моментов. Сценарий к фильму написала украинская писательница Ирэна Карпа. Автор литературных бестселлеров снова создала гениальную прозу жизни. Получилось смело, точно, с фирменной иронией. В комических сценах узнаете достаточно знакомые будничные ситуации и, словами самой Карпы, "с себя поржете".

В основе сюжета — сногсшибательная история отношений безответственного ярого холостяка (Артемий Егоров), готового на любую авантюру ради развлечения, и здравомыслящей учительницы музыки (Ксения Мишина) — матери-одиночки, для которой на первом месте в жизни семейные ценности и дети. Герои были верны своим принципам к судьбоносному повороту событий, кардинально изменяющему их жизнь. В какую сторону произошли изменения и ставшее причиной ряда забавных событий, зритель узнает в скором времени.

Фото B&H film distribution

Фото B&H film distribution

Фото B&H film distribution

Фото B&H film distribution

Фото B&H film distribution

В актерском составе фильма не обошлось и без звездных камео: так, впервые на большом экране в ленте "Соседка" появится Дмитрий Гордон.

Фото B&H film distribution

Фото B&H film distribution

Музыкальное сопровождение фильма заслуживает особого внимания, ведь он состоит из композиций любимых украинских артистов: KALUSH, SKOFKA, NK, Артем Пивоваров, Светлана Тарабарова, "ВВ" и Виктор Павлик.

А главный саундтрек к фильму записал MONATIK в дуэте из Roxolana – песня "Інь Янь" обещает стать самым романтичным хитом этой зимой.

Лента вышла при поддержке Государственного агентства Украины по кино. Продюсерами картины выступила компания F Films, известная по хитам отечественного проката "Свингеры" и "Свингеры - 2".

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