Скоро третий сезон: актеры "И просто так..." анонсировали начало новых съемок сериала

В Нью-Йорке стартовали съемки третьего сезона сериала "И просто так…", который является продолжением легендарного "Секса в большом городе". Старт работы подтвердили актеры, задействованные в шоу.

Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Сарита Чоудхури, Марио Кантоне, Эван Хэндлер и Элайджа Джакоб показали фото сценария сериала, где было указано их имя и имя их персонажа. Также к актерскому составу в третьем сезоне присоединиться актриса Рози О’Доннелл, которая сыграет женщину по имени Мэри.

Больше никаких подробностей о предстоящем шоу шоураннеры и актеры сериала пока что не раскрыли, кроме того, что Сара Рамирес, которая появилась в первом и втором сезонах в роли Че Диаса - небинарной ведущей подкаста и любовного увлечения Миранды - не вернется в третий сезон.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

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