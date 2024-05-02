Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Скоро третий сезон: актеры "И просто так..." анонсировали начало новых съемок сериала

Скоро третий сезон: актеры "И просто так..." анонсировали начало новых съемок сериала

Съемки сериала "И просто так..." / Фото: Getty Images

Звезды решили подогреть интерес к шоу опубликовав фото сценария.

В Нью-Йорке стартовали съемки третьего сезона сериала "И просто так…", который является продолжением легендарного "Секса в большом городе". Старт работы подтвердили актеры, задействованные в шоу.

Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Сарита Чоудхури, Марио Кантоне, Эван Хэндлер и Элайджа Джакоб показали фото сценария сериала, где было указано их имя и имя их персонажа. Также к актерскому составу в третьем сезоне присоединиться актриса Рози О’Доннелл, которая сыграет женщину по имени Мэри.

Больше никаких подробностей о предстоящем шоу шоураннеры и актеры сериала пока что не раскрыли, кроме того, что Сара Рамирес, которая появилась в первом и втором сезонах в роли Че Диаса - небинарной ведущей подкаста и любовного увлечения Миранды - не вернется в третий сезон.

Фото: Instagram / ©
Фото: Instagram
Фото: Instagram / ©
Фото: Instagram
Фото: Instagram / ©
Фото: Instagram
Фото: Instagram / ©
Фото: Instagram
Фото: Instagram / ©
Фото: Instagram
Фото: Instagram / ©
Фото: Instagram
Фото: Instagram / ©
Фото: Instagram
Фото: Instagram / ©
Фото: Instagram

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация