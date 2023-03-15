Скоро в кино: Владимир Остапчук подарил свой голос Супер Марио, а Антонина Хижняк – принцессе Пич

Легендарные персонажи Super Mario Bros десятилетиями были неотъемлемой частью поп-культуры, одной из самых любимых и узнаваемых игр среди геймеров всего мира. Поэтому культовые мировые бренды Illumination и Nintendo объединили усилия для создания анимационной ленты "Братья Супер Марио в кино" об одном из самых известных игровых персонажей — водопроводчике Марио.

К команде украинского дубляжа этого увлекательного приключения присоединились и украинские звезды, среди которых телеведущий и комик Владимир Остапчук, актриса театра и кино Антонина Хижняк и актер Михаил Кукуюк.

Владимир Остапчук – Марио

Марио — маленький парень из Бруклина с большими мечтами, волшебный и волевой, он больше всего ценит братские отношения с Луиджи. Однако волна неудач догоняет водопроводчика и мы знакомимся с ним именно тогда, когда его только что основанный бизнес летит кувырком. Вдобавок ко всему дела ухудшаются, когда прямо из Бруклина Марио оказывается в волшебном Грибном Королевстве, где губит брата. Поэтому с помощью принцессы Печь он должен не только спасти Луиджи, но и доказать себе и другим собственное мужество, решительность и настойчивость.

"Марио импонирует мне силой воли, твердостью характера и жаждой идти до конца. Даже если ему что-то не все удается с первого раза, он не устает пробовать снова и снова. Именно поэтому Марио должна победить, потому что он никогда не опускает рук. нас объединяет нелюбовь к грибам, что впоследствии играет с нами злую шутку, а вот отличаемся мы, по-видимому, усами, потому что я всю жизнь не решался их отрастить.

Несмотря на то, что это не первый опыт в дубляже, работу над этим проектом я запомню надолго. Марио – итальянец, соответственно нам с командой было важно воспроизвести характерный акцент героя. Конечно, первые попытки терпели неудачу, а Марио почему-то напоминал скорее немца или грузина, но со временем, после десятков дублей, нам удалось найти верное звучание. Поэтому приходите в кино, чтобы заценить мой итальянский акцент и насладиться незабываемым юмором, ярким экшном и фантастической историей, заложенной в сюжет".

Антонина Хижняк – принцесса Пич

Принцесса Пич, которую дубила Антонина Хижняк, является отважным и способным лидером Грибного Королевства и ярой защитницей его жителей. Пич играет роль наставницы Марио в его попытках остановить злодея Боузера и вернуть Луиджи. Поэтому, когда Королевству будет угрожать опасность, Пич не остановится ни перед чем, чтобы спасти жителей.

"Милая внешность вместе с внутренней силой, харизматичностью и самобытным чувством юмора – это то сочетание черт характера, которое чрезвычайно импонирует мне в моей героини. Печь воинственная, смелая, а еще готова на все, чтобы защитить свою землю. Я считаю, что для нас эта тема актуальна и щемлива как никогда.

Новый проект Illumination и Nintendo безусловно станет одной из любимых историй, потому что, несмотря на визуальную красоту и глубокое наполнение, он отзывается во мне настоящей ностальгией и яркими воспоминаниями с детства.

А в украинском дубляже анимация заслуживает отдельного внимания, ведь вместе с командой студии LeDoyen мы выложились по полной, чтобы украинцы получили максимум удовольствия от просмотра. Не будет времени более подходящего, чем сейчас, чтобы бороться за любовь и признание каждого украинского зрителя; сделать все, чтобы украинцы смотрели по-украински".

Михаил Кукуюк – Боузер

Боузер – самый злой злодей анимации, который правит Темными Землями и во что бы то ни стало стремится захватить власть в Грибном Королевстве. Когда мы встречаем Боузера, он олицетворяет в себе самые темные стороны зла. Однако окунувшись глубже, узнаем, что его желание власти руководствуется гораздо более простым мотивом – любовью.

"Если отбросить в сторону всю зловещесть нашего антагониста, мы увидим, что в первую очередь им руководит любовь. Все, что Боузер делает – это ради любимой Печи и ее признания, что придает его злодейству определенный щемящий.

Для меня, как и для большого количества людей моего поколения, "Супер Марио" – больше чем просто игра – это возвращение к юности и воспоминаниям прошлого. А дублировать Боузера, которого в оригинале озвучил непревзойденный певец, актер и музыкант Джек Блэк было отдельным наслаждением. Ведь для меня это не просто фигура из Голливуда, а один из тех, кем очень увлекаюсь.

Так что обязательно идите в кино и позвольте себе и детям хотя бы на несколько часов отвлечься от окружающей реальности".

С 5 апреля "Братья Супер Марио в кино" в украинских кинотеатрах.

Читайте также: