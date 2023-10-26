Скоро в кинотеатрах: интересные факты о супергеройском экшене "Марвелы"

Совсем скоро, 9 ноября, в украинский прокат выйдет супергеройский экшен "Марвелы". Это 33-й фильм киновселенной Marvel, продолжение кассового феномена 2019-го года "Капитан Марвел". По этому поводу мы подготовили интересные факты о ленте.

"Капитан Марвел" стала первой отдельной женской франшизой, главной героиней киновселенной Marvel, а "Марвелы" – первой полностью женской командой супергероев.

Персонаж Капитана Марвела основан на одноименной серии комиксов Marvel, впервые опубликованной в 1967 году. Создателей фильма заинтересовала серия комиксов Келли Сью Де Конник, чье видение персонажа также стало всеобщим вдохновением для "Марвелов".

В свои 33 года Ниа Да Коста – самый молодой режиссер, снимавший фильм в киновселенной Marvel.

Дни рождения, которые были во время съемок, праздновали изысканно. Празднование Бри Ларсон, Тэйоны Перрис и режиссер Ниа Да Косты сопровождались танцевальными вечеринками на съемочной площадке.

Два кота по имени Немо и Танго исполняют роль Флеркен Гуся, существа, которое лишило Ника Фьюри зрения на один глаз.

На съемочной площадке было 10 котят, игравших флеркошят. Котята полюбились всем, даже Бри Ларссон, страдающая аллергией на кошек.

Флеркенские яйца стали темой для разговора в начале съемок, когда команда работала над тем, как они будут выглядеть, используя комиксы Келли Сью Де Конник как ориентир. В итоге, на съемочной площадке появилось более 60 яиц, разрисованных вручную невероятной командой специалистов по реквизиту.

Актеры и съемочная группа выпивали около 500 чашек кофе в день. За все время съемок это около 42 000 чашек.

Художница по костюмам Линдси Пью и ее команда создали множество костюмов для Капитана Марвел, Моники Рамбо и Камалы Хан, не говоря уже о более чем 1000 костюмах для актеров второго плана. Все стеллажи с костюмами вместе могли покрыть небольшое футбольное поле.

Создали 54 отдельные декорации для "Марвелов" на восьми сценах, двух задниках и поле для гольфа. В наборы входили пять разных планет, космическая станция, пять космических кораблей, два эвакуационных корабля, три эвакуационных капсулы, космический лифт, самолет Cessna 150 и три дома.

Художественный отдел насчитывал 50 человек, строительная команда – около 350 человек, а строительство больших декораций занимало 12 недель.

Для сцены банкета на планете Аладна пригласили двух японских фуд-стилистов. Один из них делал изысканные канапе, а другой – фуд-башни.

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