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Скоро в кинотеатрах: интересные факты о супергеройском экшене "Марвелы"

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1695
Время на прочтение
2 мин
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Скоро в кинотеатрах: интересные факты о супергеройском экшене "Марвелы"

Совсем скоро, 9 ноября, в украинский прокат выйдет супергеройский экшен "Марвелы". Это 33-й фильм киновселенной Marvel, продолжение кассового феномена 2019-го года "Капитан Марвел". По этому поводу мы подготовили интересные факты о ленте.

"Капитан Марвел" стала первой отдельной женской франшизой, главной героиней киновселенной Marvel, а "Марвелы" – первой полностью женской командой супергероев.

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Персонаж Капитана Марвела основан на одноименной серии комиксов Marvel, впервые опубликованной в 1967 году. Создателей фильма заинтересовала серия комиксов Келли Сью Де Конник, чье видение персонажа также стало всеобщим вдохновением для "Марвелов".

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В свои 33 года Ниа Да Коста – самый молодой режиссер, снимавший фильм в киновселенной Marvel.

Дни рождения, которые были во время съемок, праздновали изысканно. Празднование Бри Ларсон, Тэйоны Перрис и режиссер Ниа Да Косты сопровождались танцевальными вечеринками на съемочной площадке.

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Два кота по имени Немо и Танго исполняют роль Флеркен Гуся, существа, которое лишило Ника Фьюри зрения на один глаз.

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На съемочной площадке было 10 котят, игравших флеркошят. Котята полюбились всем, даже Бри Ларссон, страдающая аллергией на кошек.

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Флеркенские яйца стали темой для разговора в начале съемок, когда команда работала над тем, как они будут выглядеть, используя комиксы Келли Сью Де Конник как ориентир. В итоге, на съемочной площадке появилось более 60 яиц, разрисованных вручную невероятной командой специалистов по реквизиту.

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Актеры и съемочная группа выпивали около 500 чашек кофе в день. За все время съемок это около 42 000 чашек.

Художница по костюмам Линдси Пью и ее команда создали множество костюмов для Капитана Марвел, Моники Рамбо и Камалы Хан, не говоря уже о более чем 1000 костюмах для актеров второго плана. Все стеллажи с костюмами вместе могли покрыть небольшое футбольное поле.

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Создали 54 отдельные декорации для "Марвелов" на восьми сценах, двух задниках и поле для гольфа. В наборы входили пять разных планет, космическая станция, пять космических кораблей, два эвакуационных корабля, три эвакуационных капсулы, космический лифт, самолет Cessna 150 и три дома.

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Художественный отдел насчитывал 50 человек, строительная команда – около 350 человек, а строительство больших декораций занимало 12 недель.

Для сцены банкета на планете Аладна пригласили двух японских фуд-стилистов. Один из них делал изысканные канапе, а другой – фуд-башни.

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Дата публикации
Просмотры
1695
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