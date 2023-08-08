Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Скоро в роддом: 41-летняя Серена Уильямс в кроп-топе от Gucci показала большой живот

Скоро в роддом: 41-летняя Серена Уильямс в кроп-топе от Gucci показала большой живот

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
891
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Скоро в роддом: 41-летняя Серена Уильямс в кроп-топе от Gucci показала большой живот

Серена Уильямс/Instagram

Бывшая первая ракетка мира ждет второго ребенка.

Серена Уильямс опубликовала в Instagram новые снимки. На них спортсменка в ярком образе продемонстрировала достаточно большой беременный живот.

Серена Уильямс/Instagram / ©
Серена Уильямс/Instagram
Серена Уильямс/Instagram / ©
Серена Уильямс/Instagram

На звезде тенниса был стильный полосатый желто-зеленый костюм от Gucci, состоявший из мини-юбки и укороченного топа с логотипом бренда и короткими рукавами.

Серена Уильямс/Instagram / ©
Серена Уильямс/Instagram

Свой лук она дополнила укладкой с локонами и легким макияжем с акцентом на глазах.

Серена Уильямс/Instagram / ©
Серена Уильямс/Instagram

"Я так долго ждала этого момента... И я готова ко всему, что мне суждено", — написала под фото спортсменка.

Напомним, у Серены Уильямс есть 5-летняя дочь Олимпия и уже известно, что у нее снова будет девочка.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
891
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация