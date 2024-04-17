Скоро в роддом: беременная Дженна Дьюэнн в обтягивающем комбинезоне занялась пилатесом

43-летняя актриса, продюсер и танцовщица Дженна Дьюэнн, широко известная публике благодаря молодежному фильму "Шаг вперед" и как бывшая жена актера Ченнинга Татума, сейчас находится в ожидании своего третьего ребенка, но это не мешает ей быть активной – продолжать сниматься, заниматься спортом и проводить интересно время со старшими детьми.

В своем Instagram звезда продемонстрировала уже большой беременный живот. Она позировала для селфи в сером обтягивающем комбинезоне, джинсовой куртке и кедах. С ней на фото была запечатлена собака. На каком сроке находится, Дженна не говорит, но, думаем, в роддом уже совсем скоро.

Фото: Дженна Дьюэнн/Instagram

Как оказалось, это селфи было сделано перед занятием пилатесом – Дженна не пропускает тренировки несмотря на свое интересное положение.

Фото: Дженна Дьюэнн/Instagram

Напомним, недавно Дженна Дьюэнн сходила на вечеринку, посвященную церемонии вручения наград Fashion Trust US Awards молодым дизайнерам. Для выхода в свет она выбрала откровенное платье с пикантным декольте.

Фото: Дженна Дьюэнн/Instagram

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