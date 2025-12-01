- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 188
- Время на прочтение
- 1 мин
Скоро в роддом: беременная Фрида Аасен раскрыла пол будущего ребенка
Девушка поделилась в Сети фото с традиционной вечеринки baby-shower.
30-летняя норвежская модель Фрида Аасен находится на последних месяцах беременность — совсем скоро она впервые станет мамой. Отец ребенка — миллионер и основатель судоходной империи Томми Чиабара. В своем Instagram она показала серию снимков с вечеринки baby-shower, которую традиционно устраивают в США в честь будущего малыша, часто за несколько недель до родов.
Судя под подписи, вечеринку организовали для модели ее подруги. А учитывая то, что декор выполнен в розовом цвете, Фрида ожидает рождения дочери.
Для такого события норвежка выбрала длинное обтягивающее коричневое платье, которое подчеркнула ее беременный живот. Свой образ она дополнила золотыми аксессуарами.
Ранее, напомним, Фрида Аасен вместе с мужем-миллионером устроили «беременную» фотосессию.