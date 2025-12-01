Скоро в роддом: беременная Фрида Аасен раскрыла пол будущего ребенка

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

30-летняя норвежская модель Фрида Аасен находится на последних месяцах беременность — совсем скоро она впервые станет мамой. Отец ребенка — миллионер и основатель судоходной империи Томми Чиабара. В своем Instagram она показала серию снимков с вечеринки baby-shower, которую традиционно устраивают в США в честь будущего малыша, часто за несколько недель до родов.

Фрида Аасен с подругами / © Instagram Фриды Аасен

Судя под подписи, вечеринку организовали для модели ее подруги. А учитывая то, что декор выполнен в розовом цвете, Фрида ожидает рождения дочери.

Вечеринка baby-shower / © Instagram Фриды Аасен

Вечеринка baby-shower / © Instagram Фриды Аасен

Вечеринка baby-shower / © Instagram Фриды Аасен

Для такого события норвежка выбрала длинное обтягивающее коричневое платье, которое подчеркнула ее беременный живот. Свой образ она дополнила золотыми аксессуарами.

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Ранее, напомним, Фрида Аасен вместе с мужем-миллионером устроили «беременную» фотосессию.