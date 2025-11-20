Скоро в роддом: беременная модель Фрида Аасен позировала в нижнем белье

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Реклама

Недавно 30-летняя норвежская модель Фрида Аасен поделилась радостной новостью: она и ее муж — миллионера и основателя судоходной империи Томми Чиабара, скоро станут впервые родителями. Сейчас она находится на последних месяцах беременности, однако ведет активной образ жизни и даже выходит в свет.

Так, в своем Instagram она поделилась селфи, на котором позирует в черном нижнем белье. Судя по контенту в ее соцсетях, беременность проходит легко.

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Отметим, Фрида Аасен — одна из самых успешных норвежский моделей. Ее карьера началась после того, как ее заметил модельный агент во время ее шопинга в торговом центре. Она стала сниматься для известных брендов и популярных глянцевых журналов. В 2017 и 2018 годах Фрида участвовала в показах Victoria’s Secret. В августе 2021-го она обручилась с Томми Чиабара, а поженились они в июле 2022-го в Портофино, Италия.

Реклама

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Ранее, напомним, беременная модель Фрида Аасен продемонстрировала эффектный образ в платье с высоким разрезом.