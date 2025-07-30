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- Шоу-бизнес
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Скоро в роддом: беременная модель Карли Клосс снялась в фотосессии и рассказала, кого ждет
У звезды скоро появится третий ребенок, и это будет девочка.
32-летняя американская топ-модель, инфлуэнсер, продюсер и предпринимательница Карли Клосс сейчас беременна своим третьим ребенком, отец которого — муж звезды, бизнесмен Джошуа Кушнер. У супругов уже есть двое сыновей: 4-летний Леви Джозеф и двухлетний Элайджа Джуд.
Карли снялась в новой фотосессии. Она позировала в белом топе с длинными рукавами, который обнажил ее беременный живот, и рваных джинсах.
Компанию на съемках модели составили ее сыновья. В подписи к фото Карли отметила, что ждет девочку.
Клосс бережно охраняет приватность детей и не показывает в соцсетях их лица. «Материнство — это самая трансформирующая и красивая роль в моей жизни», — призналась модель в интервью Vogue.
Ранее, напомним, беременная Карли Клосс блистала на балу в Нью-Йорке — она стала гостьей Met Gala 2025.