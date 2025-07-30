Скоро в роддом: беременная модель Карли Клосс снялась в фотосессии и рассказала, кого ждет

Карли Клосс / © Instagram Карли Клосс

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32-летняя американская топ-модель, инфлуэнсер, продюсер и предпринимательница Карли Клосс сейчас беременна своим третьим ребенком, отец которого — муж звезды, бизнесмен Джошуа Кушнер. У супругов уже есть двое сыновей: 4-летний Леви Джозеф и двухлетний Элайджа Джуд.

Карли снялась в новой фотосессии. Она позировала в белом топе с длинными рукавами, который обнажил ее беременный живот, и рваных джинсах.

Карли Клосс / © Instagram Карли Клосс

Карли Клосс / © Instagram Карли Клосс

Компанию на съемках модели составили ее сыновья. В подписи к фото Карли отметила, что ждет девочку.

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Карли Клосс с сыновьями / © Instagram Карли Клосс

Карли Клосс с сыном / © Instagram Карли Клосс

Клосс бережно охраняет приватность детей и не показывает в соцсетях их лица. «Материнство — это самая трансформирующая и красивая роль в моей жизни», — призналась модель в интервью Vogue.

Ранее, напомним, беременная Карли Клосс блистала на балу в Нью-Йорке — она стала гостьей Met Gala 2025.