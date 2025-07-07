Скоро в роддом: беременная модель Оливия Калпо позировала в ярком бюстгальтере

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

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33-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — находится на последних месяцах своей первой беременности. Поклонники звезды предполагают, что ребенок появится на свет в течение нескольких следующих недель. А пока сама будущая мама делится в Сети фото своих будней.

Так, она вместе с мужем и друзьями собрались на традиционное барбекю в честь Дня независимости США.

Оливия Калпо с мужем / © Instagram Оливии Калпо

Оливия позировала на фото в ярком красном бюстгальтере (скорее всего, верхе от купальника), который она надела в сочетании с белым льняным костюмом и красной кепкой в тон. Свой расслабленный лук она дополнила трендовой сумкой Saint Laurent и солнцезащитными очками.

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Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Для модели это очень желанная и планированная беременность, ведь она давно мечтала стать матерью, но ранее открыто говорила, что страдает от эндометриоза — заболевания, которое может осложнять возможность забеременеть.

Отметим, несмотря на свою беременность и ее последний триместр, Оливия Калпо ведет активный образ жизни. Недавно она пошла на кулинарные курсы и уже хвасталась первыми результатами.