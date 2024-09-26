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Скоро в роддом: беременная Нина Агдал устроила фотосессию с мужем-рестлером

Скоро в роддом: беременная Нина Агдал устроила фотосессию с мужем-рестлером

Фото: Instagram Нины Агдал

Похоже, модель вот-вот родит.

Поклонники 32-летней датской модели и бывшей девушки Леонардо Ди Каприо – Нины Агдал – с нетерпением ждут, когда же она родит. Звезда находится в ожидании своего первого ребенка, отец которого – 29-летний бойфренд модели, блогер, боксер и рестлер Логан Пол.

Пока ребенок не спешит, модель и рестлер снялись в семейной "беременной" фотосессии. Нина позировала в белом топе и джинсах, а также в обтягивающем черном платье. Волосы она оставила распущенными, а на ее лице практически не было макияжа.

"Когда создаешь семью со своим лучшим другом", - написала под фото Агдал.

© Instagram Нины Агдал
Фото: Instagram Нины Агдал

О том, что беременна, модель сообщила весной. Будущие родители не стали скрывать и пол ребенка, а показали снимки с гендер-пати, из которых стало ясно, что они ждут рождения дочери.

Ранее, напомним, Нина Агдал участвовала в более смелой фотосессии. Она позировала полностью обнаженной.

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