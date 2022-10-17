Скоро в роддом: беременная Роми Стридж показала фигуру в нижнем белье

Модель находится в ожидании своего второго ребенка.
27-летняя нидерландская топ-модель и бывший "ангел" Victoria’s Secret - Роми Стридж - показала в своем Instagram пикантные фото. Беременная модель позировала в черном комплекте с кружевом, черных широких расстегнутых джинсах и белой рубашке. Волосы Роми были распущены, а на ее шее – золотая цепь.
"Почти здесь…", - так подписала фотографии Стридж, намекая, скорее всего, на то, что ее ребенок уже скоро родится.
Напомним, Роми Стридж и ее супруг Лоренс ван Лиувен воспитывают годовалую дочь Минт. О своей второй беременности модель сообщила в конце мая. Пара уже рассекретила пол ребенка - это будет девочка.
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