Скоро в роддом: беременная Роми Стридж показала фигуру в нижнем белье

27-летняя нидерландская топ-модель и бывший "ангел" Victoria’s Secret - Роми Стридж - показала в своем Instagram пикантные фото. Беременная модель позировала в черном комплекте с кружевом, черных широких расстегнутых джинсах и белой рубашке. Волосы Роми были распущены, а на ее шее – золотая цепь.

Фото: Instagram Роми Стридж

"Почти здесь…", - так подписала фотографии Стридж, намекая, скорее всего, на то, что ее ребенок уже скоро родится.

Фото: Instagram Роми Стридж

Напомним, Роми Стридж и ее супруг Лоренс ван Лиувен воспитывают годовалую дочь Минт. О своей второй беременности модель сообщила в конце мая. Пара уже рассекретила пол ребенка - это будет девочка.

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