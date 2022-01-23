Скоро в роддом: беременная Рози Хантингтон-Уайтли обтягивающим платьем подчеркнула огромный живот

34-летняя британская модель продемонстрировала стильный беременный лук.

Уже совсем скоро Рози Хантингтон-Уайтли станет мамой двоих детей. А пока она наслаждается этим интересным положением.

Модель и во время беременности продолжает радовать подписчиков стильными образами. в одном из них она устроила себе небольшой фотосет в зеркале.

Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози надела шоколадное длинное платье на тонких бретельках и продемонстрировала свой огромный живот. Скорее всего она находится на последних неделях беременности.

Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Хантингтон-Уайтли так соскучилась за светскими выходами, что даже накрутила в локоны волосы и накрасила губы малиновой помадой.

Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози очень идет беременность.

Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Напомним, первый ребенок Рози и Джейсона Стэтхэма - сын Джек Оскар - появился на свет 24 июня 2017 года.

Читайте также: