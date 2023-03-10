Скоро в роддом: беременная Румер Уиллис появилась на показе Versace в черном мини-платье и на высоких каблуках

Румер Уиллис вместе со своей звездной мамой Деми Мур посетила показ бренда Versace, состоявшегося в Западном Голливуде, Калифорния.

Беременная Уиллис одела мини-платье черного цвета, который в некоторых ракурсах скрывал ее большой живот. На ней также было черное пальто и черные атласные босоножки с ремешками с камнями и на высокой платформе и каблуке.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Рыжие волосы Румер уложила в локоны, сделала легкий макияж и украсила уши серебряными серьгами с бахромой. В руке она держала небольшую черную сумочку с ручкой-цепью.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Деми позировала на красной дорожке в прозрачной блузке, приталенном жакете, брюках-клеш и асимметричной юбке со стразами.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Напомним, мы видели Уиллис летом прошлого года во время прогулки по Лос-Анджелесу. Она была одета в белую майку и белые широкие джинсы с высокой талией.

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