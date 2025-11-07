Скоро в роддом: беременная топ-модель Жасмин Тукс снялась в пляжной фотосессии

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Реклама

34-летняя американская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Жасмин Тукс — сейчас находится на последнем месяце беременности, и скоро у нее родится второй ребенок, отцом которого является ее муж — исполнительный директор Snapchat, сын вице-президента Эквадора Хуан Дэвид Борреро, с которым она уже воспитывает 2,5-летнюю дочь Мию Викторию.

Несмотря на поздний срок Жасмин продолжает появляться в промокампаниях как модель. Так, она снялась в пляжной фотосессии для своего бренда косметики для тела Brunel.

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Тукс позировала в обтягивающих платьях, нижнем белье и пижамах. Выглядит модель потрясающе.

Реклама

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

На днях модель устроила вечеринку baby-shower, на которой раскрыла пол будущего ребенка — у нее родится мальчик.

Ранее, напомним, Жасмин Тукс открыла легендарное шоу Victoria’s Secret и вышла на подиум в лаконичном атласном нижнем белье красивого оттенка капучино и платье-сетке с большими бусинами-висюлькам. А ее крыльями в этот раз были совсем не крылья, а большая декорация в виде ракушки. В этом образе Жасмин напоминала картину итальянского художника Сандро Боттичелли «Рождение Венеры».