Скоро в роддом: беременная вторым ребенком Ванесса Хадженс впервые вышла на публику
Хадженс и ее муж Коул Такер скоро станую родителями еще одного ребенка.
Беременная 36-летняя Ванесса Хадженс посетила летнюю вечеринку At Home with Narwal в Лос-Анджелесе и позировала для фотографий на мероприятии.
Актриса впервые вышедшая в свет после объявления о беременности от мужа Коула Такера. Она была одета в длинное белое облегающее платье с открытыми плечами и улыбалась фотографам. Ванесса дополнила образ несколькими массивными золотыми браслетами и кольцами разных размеров, а ее волосы были распущенными и волнистыми.
Напомним, что о беременности Хадженс сообщила в июле через Instagram, спустя почти год после того, как родила своего первенца.
Хадженс объявила эту новость, опубликовав три фотографии себя и Такера, на которых она улыбается, демонстрируя округлившийся живот.
«Второй раунд!!!!» — подписала фотографии звезда.