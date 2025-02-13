Скоро в роддом: беременную Дженнифер Лоуренс заметили одну на прогулке в Нью-Йорке

Сейчас актриса беременна вторым ребенком, поэтому мало где появляется.
12 февраля Дженнифер Лоуренс впервые за длительное время заметили на прогулке в Нью-Йорке.
Живот у актрисы уже довольно большой, поэтому, вероятно, мамой во второй раз она станет уже совсем скоро. Для прогулки в прохладный день она выбрала довольно яркий наряд, ведь надела объемную шубу в леопардовый принт от бренда By Malene Birger. Кстати, леопардовый принт также повторялся на ее очках от Luv Lou.
Также на актрисе были свободные штаны и кофта синего цвета, которые она сочетала с кулоном на шнурке, черными ботинками и шапкой бини. На плече у обладательницы "Оскара" висела большая черная сумка от бренда The Row, который основан сестрами-близняшками Олсен.
Напомним, что отец ребенка Дженнифер – Кук Марони, за которого актриса вышел замуж в 2019 году. В 2022 году у них родился сын Сай, которого назвали в честь художника Сая Твомбли.
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