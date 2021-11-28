Скоро в роддом: Эшли Грэм показала огромный живот и растяжки на нем

Уже очень скоро Эшли Грэм станет мамой троих детей. Знаменитость ждет рождения двойни.
В Instagram Эшли Грэм опубликовала новые снимки и видео, и фото, на одном из них беременная звезда показала, какой у нее уже большой живот и не постеснялась продемонстрировать растяжки на нем.
Эшли в лосинах, кроп-топе и болеро, а также обута в черные кроксы с улыбкой позирует перед камерой мужа Джастина Эрвина. Он видеооператор и, похоже, все кадры из семейного архива пары его авторства.
"Этой осенью сердце переполнено любовью", - написала в подписи к ролику знаменитость.
(листайте фото вправо)
Во время второй беременности Эшли Грэм не часто появлялась на публике, хотя и продолжает активно сниматься и делится некоторыми деталями своей работы с поклонниками в Instagram. Вероятно, такие редкие выходы все же связаны с пандемией коронавируса.
Читайте также: