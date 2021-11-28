Скоро в роддом: Эшли Грэм показала огромный живот и растяжки на нем

Скоро в роддом: Эшли Грэм показала огромный живот и растяжки на нем

Уже очень скоро Эшли Грэм станет мамой троих детей. Знаменитость ждет рождения двойни.

В Instagram Эшли Грэм опубликовала новые снимки и видео, и фото, на одном из них беременная звезда показала, какой у нее уже большой живот и не постеснялась продемонстрировать растяжки на нем.

Эшли в лосинах, кроп-топе и болеро, а также обута в черные кроксы с улыбкой позирует перед камерой мужа Джастина Эрвина. Он видеооператор и, похоже, все кадры из семейного архива пары его авторства.

"Этой осенью сердце переполнено любовью", - написала в подписи к ролику знаменитость.

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Во время второй беременности Эшли Грэм не часто появлялась на публике, хотя и продолжает активно сниматься и делится некоторыми деталями своей работы с поклонниками в Instagram. Вероятно, такие редкие выходы все же связаны с пандемией коронавируса.

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