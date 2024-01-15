Скоро в роддом: жена экс-"Холостяка" Михайлюка подчеркнула беременный живот бежевым нарядом

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — Даша Хлыстун — отмечала вчера, 14 января, свой день рождения. Ей исполнилось 28 лет. По этому случаю она опубликовала в Instagram новое селфи.

На нем модель предстала в бежевом свитере на молнии и в рубчик и в бежевых лосинах, которые подчеркнули ее уже достаточно большой беременный живот.

Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

"Свой день рождения встречаю снова без алкоголя, но действительно очень счастливой. Возраст – это лишь цифра. Важнее, как ты чувствуешь себя внутри. Я до сих пор держу свои внутренние часы на 18 лет, так пусть так и будет. Спасибо вам за теплые слова и поздравления ", – написала Даша.

Напомним, ранее Даша Хлыстун призналась, как чувствует себя на последних месяцах беременности.

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