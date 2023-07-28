Скоро в роддом: звезда "Гарри Поттера" продемонстрировала большой живот на мероприятии в Калифорнии

Знаменитость посетила ежегодную церемонию, где награждают талантливых студентов.
Британская актриса Бонни Райт, известная многим по роли Джинни Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, сейчас беременна. Совсем скоро 32-летняя женщина и ее муж Эндрю Лококо готовятся впервые стать родителями.
Однако большой живот не останавливает знаменитость ходить на мероприятия и на днях она посетила церемонию вручения студенческой премии Yugo BAFTA в Лос-Анджелесе.
На мероприятие Бонни пришла в очень простом и повседневном образе, поскольку на ней было длинное синее платье на бретельках и в принт. Наряд актриса сочетала с удобными биркенштоками, легким макияжем и серебряными серьгами.
Напомним, что о беременности будущая звездная мама рассказала на своей странице в Instagram опубликовав снимок с мужем.
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