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Скоро в роддом: звезда "Гарри Поттера" продемонстрировала большой живот на мероприятии в Калифорнии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1776
Время на прочтение
1 мин
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Скоро в роддом: звезда "Гарри Поттера" продемонстрировала большой живот на мероприятии в Калифорнии

Бонни Райт / Фото: Getty Images

Знаменитость посетила ежегодную церемонию, где награждают талантливых студентов.

Британская актриса Бонни Райт, известная многим по роли Джинни Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, сейчас беременна. Совсем скоро 32-летняя женщина и ее муж Эндрю Лококо готовятся впервые стать родителями.

Однако большой живот не останавливает знаменитость ходить на мероприятия и на днях она посетила церемонию вручения студенческой премии Yugo BAFTA в Лос-Анджелесе.

На мероприятие Бонни пришла в очень простом и повседневном образе, поскольку на ней было длинное синее платье на бретельках и в принт. Наряд актриса сочетала с удобными биркенштоками, легким макияжем и серебряными серьгами.

Бонни Райт / © Getty Images
Бонни Райт / Фото: Getty Images

Напомним, что о беременности будущая звездная мама рассказала на своей странице в Instagram опубликовав снимок с мужем.

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Дата публикации
Просмотры
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