Скотч — секретное оружие на красной дорожке: как знаменитости используют его и куда клеят
Скотч нужен не только для ваших канцелярских потребностей, но также активно используется и в модной индустрии.
На протяжении многих лет знаменитости используют двухстороннюю клейкую ленту, чтобы избежать неприятностей на светских мероприятиях, когда их декольте очень глубокое. Все что нужно — небольшой кусочек клейкой ленты и ни бретелька, ни деталь платья, которая прикрывает грудь, никуда не сползут.
Впервые публично об использовании скотча заговорила телезвезда Ким Кардашьян и назвала это boob tape и даже показала фото, как приклеила скотч к груди, чтобы она хорошо держалась под платьем и поддерживалась. Это был ее лайфхак в случаях, когда невозможно носить обычный бюстгальтер или когда платье имеет специфический крой. Позже Ким даже выпустила специальную клейкую ленту через свой бренд SKIMS.
Но используют трюк со скотчем — специальным и двухсторонним и другие известные женщины.