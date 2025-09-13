Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

На протяжении многих лет знаменитости используют двухстороннюю клейкую ленту, чтобы избежать неприятностей на светских мероприятиях, когда их декольте очень глубокое. Все что нужно — небольшой кусочек клейкой ленты и ни бретелька, ни деталь платья, которая прикрывает грудь, никуда не сползут.

Впервые публично об использовании скотча заговорила телезвезда Ким Кардашьян и назвала это boob tape и даже показала фото, как приклеила скотч к груди, чтобы она хорошо держалась под платьем и поддерживалась. Это был ее лайфхак в случаях, когда невозможно носить обычный бюстгальтер или когда платье имеет специфический крой. Позже Ким даже выпустила специальную клейкую ленту через свой бренд SKIMS.

Ким Кардашьян / © Твиттер/Ким Кардашьян

Но используют трюк со скотчем — специальным и двухсторонним и другие известные женщины.

Элизабет Херли в 2025 году / © Getty Images