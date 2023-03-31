Скромная роскошь: что актриса Гвинет Пэлтроу надевала в суд против 76-летнего офтальмолога

Во время всех дней суда 50-летняя актриса выглядела спокойной, собранной и стильной, защищая свое имя после несчастного случая на лыжах в 2016 году.

50-летняя актриса Гвинет Пэлтроу выиграла суд по делу о столкновении на лыжном курорте в 2016 году. Присяжные суда штата Юта признали ее невиновной. Ей назначили компенсацию в один доллар, которую она требовала по встречному иску, и возмещение затрат на услуги адвокатов, сообщает издание BBC.

Неприятный инцидент произошел на курорте Deer Valley в городе Парк-Сити, где Гвинет отдыхала. Катаясь на лыжах, актриса столкнулась с 76-летним офтальмологом-пенсионером Терри Сандерсоном. Через три года мужчина решил подать на звезду в суд и потребовал миллион долларов компенсации, но затем снизил цифру до 300 тысяч долларов.

Судебный процесс тянулся два года, за это время были заслушаны десятки свидетелей с противоречивыми рассказами о том, кто в кого врезался.

По словам Сандерсона, Пэлтроу "бесконтрольно" каталась на лыжах и "сбила его с ног". В результате Сандерсон получил черепно-мозговую травму, перелом четырех ребер и другие травмы, которые изменили его жизнь. После столкновения актриса, по словам Сандерсона, "встала, развернулась и поехала дальше", оставив его лежать раненого на снегу.

По словам Пэлтроу, Сандерсон врезался ей в спину, когда она спускалась по склону со своими двумя детьми. Также она добавила, что он был в сознании, когда она уезжала, и даже извинился перед ней.

Из-за всей этой истории актриса вынуждена была появляться в суде на протяжении последних нескольких недель. Особое внимание привлек гардероб, который женщина выбирала на слушания, ведь многие окрестили его "скрытой роскошью". Что ж, давайте рассмотрим образы актрисы более подробно.

21 марта

Актриса пришла на суд в теплом свитере молочного оттенка G Label, который сочетала с оливковым пальто от The Row, широкими коричневыми штанами и ботинками. У нее было две пары очков - авиаторы Ray-Ban с затемненными линзами и для зрения.

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

Кстати, вторые очки актрисы очень критиковали, отмечая, что они похожи на те, который носил серийный убийца Джеффри Дамер.

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

22 марта

На второй день судебного разбирательства Пэлтроу была одета в белый кардиган с поясом и массивным ожерельем. Также она дополнила образ коричневой сумкой и вельветовыми штанами.

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

23 марта

Гвинет отдала предпочтение серому брючному костюму из натуральной ткани и топу в рубчик. На ней также было множество золотых украшений: цепочка с подвеской от Foundrae, кольца и браслеты, среди которых можно расмотреть Cartier.

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

24 марта

Она надела на заседание полностью черный ансамбль, сочетав юбку-миди и поло на пуговицах. Также на актрисе были плотные колготки и ботинки Prada. На запястье у нее было несколько золотых браслетов.

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

27 марта

В этот день звезда появилась в суде тоже в юбке, но значительно длиннее и другого фасона. Она сочетала ее с черным кардиганом и белой рубашкой.

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

28 марта

Пэлтроу надела нежно-розовую блузу с бантом-галстуком от своего собственного бренда G. Label by Goop и черные кожаные штаны.

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

29 марта

В предпоследний день судебного разбирательства Пэлтроу выбрала темную водолазку и широкие брюки с поясом.

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

30 марта

Для финального дня суда Пэлтроу надела кремовые вельветовые брюки, белую рубашку и велюровый двубортный жакет.

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

Слушая вердикт в суде, у Пэлтроу не было никаких эмоций. Затем, уходя из зала, она ненадолго остановилась и сказала мистеру Сандерсону: "Я желаю вам всего наилучшего". Он ответил: "Спасибо, дорогая". Этот момент попал на фото.

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

Этот судебный процесс стал самым громким разбирательством с участием знаменитости после скандального суда актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд в 2022 году, во время которого всплыло много грязных подробностей их личной жизни.

Читайте также: