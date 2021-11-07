Скромно, но элегантно: Хейли Бибер появилась в белоснежном платье от Saint Laurent

Она предпочла минималистичный наряд, который стал одним из лучших образов вечера.
Жена Джастина Бибера, фотомодель и трендсеттер появилась на светском мероприятии Лос-Анджелесе LACMA Art + Film Gala. Хейли Бибер отличилась от многих звезд, которые пришли в образах от итальянской марки Gucci, надев минималистическое, но очень элегантное и женственное платье от Saint Laurent.
Наряд был выполнен из плотной ткани белого цвета, с V-образным декольте и широкими рукавами с манжетами, которые Хейли немного подняла вверх.
Дополнили этот роскошный образ знаменитости золотые парные браслеты-манжеты от Tiffany & Co., а также насыщенный макияж с акцентом на губах, и высокая прическа пучок.
Мероприятие, которое посетила модель, было посвящено влиятельным американским художникам Эми Шеральд и Кехинде Уайли, а также режиссеру Стивену Спилбергу и проходило при поддержке Модного дома Gucci.
Также гала-вечер посетили Сальма Хайек, Эль Фэннинг, Дакота Джонсон, Билли Айлиш, Майли Сайрус, Джаред Лето, Джейк Джилленхол и многие другие звезды. Хейли пришла на мероприятие без Джастина.
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