Скромно, но элегантно: Мишель Пфайффер впервые за долгое время посетила светское мероприятие

Обладательница премий "Золотой глобус" и BAFTA, а также номинантка на "Оскар" и "Эмми" появится в фильме о супергероях.
6 февраля в Лос-Анджелесе состоялась премьера супергеройского фильма Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Мероприятие посетило много звездных гостей, а также актеров, которые сыграли в этой части блокбастера.
Появилась на красной дорожке и актриса Мишель Пфайффер, воплотившая роль Джанет Ван Дайн.
Для премьеры актриса надела элегантный образ от бренда от Saint Laurent, который был представлен в коллекции весна-лето 2023 в Париже.
Это было длинное черное платье с рукавами и широкими плечами, украшенное драпировками и переплетением на бедрах. Образ Пфайффер дополняли туфли на высоких каблуках, легкая укладка, макияж и золотистые украшения - огромные серьги-кольца и браслеты-манжеты.
Это появление на публике стало первым для звезды за длительное время, ведь в последний раз в свет она выходила в июне 2022 года, на запуске потокового сайта Paramount + в Великобритании.
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