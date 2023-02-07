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Скромно, но элегантно: Мишель Пфайффер впервые за долгое время посетила светское мероприятие

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
928
Время на прочтение
1 мин
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Скромно, но элегантно: Мишель Пфайффер впервые за долгое время посетила светское мероприятие

Мишель Пфайффер / Фото: Associated Press

Обладательница премий "Золотой глобус" и BAFTA, а также номинантка на "Оскар" и "Эмми" появится в фильме о супергероях.

6 февраля в Лос-Анджелесе состоялась премьера супергеройского фильма  Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Мероприятие посетило много звездных гостей, а также актеров, которые сыграли в этой части блокбастера.

Появилась на красной дорожке и актриса Мишель Пфайффер, воплотившая роль Джанет Ван Дайн.

Для премьеры актриса надела элегантный образ от бренда от Saint Laurent, который был представлен в коллекции весна-лето 2023 в Париже.

Мишель Пфайффер / © Associated Press
Мишель Пфайффер / Фото: Associated Press

Это было длинное черное платье с рукавами и широкими плечами, украшенное драпировками и переплетением на бедрах. Образ Пфайффер дополняли туфли на высоких каблуках, легкая укладка, макияж и золотистые украшения - огромные серьги-кольца и браслеты-манжеты.

Мишель Пфайффер / © Associated Press
Мишель Пфайффер / Фото: Associated Press

Это появление на публике стало первым для звезды за длительное время, ведь в последний раз в свет она выходила в июне 2022 года, на запуске потокового сайта Paramount + в Великобритании.

Мишель Пфайффер / © Associated Press
Мишель Пфайффер / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
928
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