Скромно, но со вкусом: Хейли Бибер в минималистичном платье посетила светское мероприятие

Модель выбрала для своего выхода наряд от Saint Laurent.

Хейли Бибер стала гостьей церемонии награждения премии Innovator Awards, организованной журналом WSJ. Событие состоялось в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Модель появилась в скромном луке. На ней было минималистичное длинное черное платье от бренда Saint Laurent, которое прекрасно облегало ее стройную фигуру.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Хейли сделала волнистую укладку и макияж в шоколадно-бежевых оттенках. В ушах у нее были длинные серьги, а на пальцах – кольца с драгоценными камнями. Черный длинный маникюр завершил аутфит модели.

Премию также посетила модель Карли Клос, которая в наряде жемчужного цвета от бренда Peter Do продемонстрировала стройные ноги.

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