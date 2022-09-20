Скромно, но со вкусом: Оливия Уайлд в платье Saint Laurent появилась на премьере психологического хоррора

Уайлд представила фильм, в котором выступила режиссером, продюсером и актрисой.
Оливия Уайлд посетила премьеру психологического хоррора с элементами триллера Don't Worry Darling, которая состоялась в театре AMC Lincoln Square Theatre в Нью-Йорке.
Оливия выступила в роли режиссера фильма. Кроме того, она также выступила продюсером совместно с Роем Ли и Кэти Сильберман. Она тоже снялась в этом фильме.
Перед фотографами Уайлд предстала в скромном черном платье макси от Saint Laurent и черных босоножках на каблуках. На руках у нее были парные серебряно-черные браслеты.
Оливия уложила волосы в локоны, сделала макияж с акцентом на глазах, пальцы украсила серебряными массивными кольцами и завершила скромный лук бордовым маникюром.
На премьере появилась также сыгравшая в ленте Дита фон Тиз. Дева бурлеска предстала в бирюзовом платье Jenny Packham, расшитом мерцающими кристаллами, бусинами и пайетками. Наряд имел глубокий V-образный вырез.
Напомним, в фильме Don't Worry Darling события разворачиваются в коммуне в калифорнийской пустыне в 1950-х годах. Хорошая домохозяйка Элис внезапно узнает о страшной тайне – о сверхсекретном проекте, над которым работают ее муж Джек и мужья ее подруг-соседок по коммуне. Теперь это угрожает ее жизни.
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