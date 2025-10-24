ТСН в социальных сетях

Скромно, но со вкусом: супермодель Синди Кроуфорд появилась на мероприятии в брюках

Она выбрала наряд, который будет уместным для многих жизненных сидуаций, поэтому его стоит взять на заметку.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Супермодель 90-х Синди Кроуфорд посетила мероприятие Raising Brows LIVE, организованное Анастасией Соаре, основательницей и генеральным директором знаменитого косметического бренда Anastasia Beverly Hills, и телеведущей Опрой Уинфри. Светское событие прошло в Лос-Анджелесе, а Кроуфорд на нем появилась в стильном образе, который идеально подошел бы для любого мероприятия.

Звезда надела свободную блузу без рукавом и с халтером и асимметричной деталью, которая придавала ей элегантности. Также Синди надела классические брюки-клешь, немного темнее блузы. Именно такие брюки совсем недавно дизайнер Андре Тан назвал обязательными в гардеробе на осень этого года.

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Завершила образ Кроуфорд лаконичными босоножками, объемной укладкой и минималистичным макияжем. На ее руке красовались золотые часы, ставшие единственным ярким украшением в образе.

Этот лук модели универсальный, ведь пойти в таком можно в офис, дополнив жакетом, на встречу или, как Синди — на светское мероприятие. Точно такому же принципу в моде следует и актриса Кэти Холмс, котоаря часто выбирает универсальные луки, чем привлекает много внимания.

Стильные образы Синди Кроуфорд

