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Скромно, но со вкусом: Тильда Суинтон в образе total black от Chanel появилась в Торонто

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Скромно, но со вкусом: Тильда Суинтон в образе total black от Chanel появилась в Торонто

Тильда Суинтон / Фото: Getty Images

61-летняя британская актриса выбрала для своего выхода скромный, но изысканный лук.

В Канаде проходит международный кинофестиваль в Торонто. Тильда Суинтон приехала туда, чтобы представить фильм "Вечная дочь", в котором сыграла главную роль.

Она посетила TIFF Bell Lightbox, где появилась в сдержанном образе total black от Chanel. На ней была атласная блузка и свободные брюки. Наряд актриса дополнила остроносыми туфлями.

Тильда Суинтон / © Getty Images
Тильда Суинтон / Фото: Getty Images

Поверх блузки Суинтон надела серебряную цепочку. Волосы она аккуратно уложила и сделала свой фирменный макияж с акцентом на розовой помаде. На руке у нее был золотой браслет.

Напомним, на Венецианском кинофестивале Тильда предстала в длинном лавандовом платье и от французского бренда Haider Ackermann, расшитом пайетками. Наряд она сочетала с атласными туфлями в тон.

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