Скромно, но стильно: звезда "Чужого" Сигурни Уивер под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Звезда фильмов "Чужой" и "Аватар" Сигурни Уивер продемонстрировала два брючных образа Нью-Йорке, поскольку 26 сентября актриса успела посетить аж два шоу.
В первом луке 72-летнюю звезду сфотографировали по пути на шоу Good Morning America, когда она выходила из машины.
На Сигурни был довольно интересный лук, ведь она сочетала кюлоты из жаккардовой ткани, бордовую кофту в рубчик и клетчатый жакет. Также на актрисе были белые кеды, а руке она держала коричневую сумку.
Также актриса посетила программу The Late Show with Stephen Colbert, но нарядилась для нее более гламурно, надев черный костюм с люрексом, вечерние туфли и топ.
Читайте также:
- В комбинезоне на красную дорожку: оригинальный образ Сигурни Уивер в Венеции
- В шляпе и клетчатой рубашке: Сигурни Уивер и ее дочь заметили на прогулке в Калифорнии
- С акцентом на декольте: 70-летняя Сигурни Уивер в элегантном луке на дорожке Берлинского фестиваля