Скрыла лицо и подчеркнула бедра: Теяна Тейлор в компании актеров-красавчиков произвела фурор своим необычным луком

Бен Аффлек, Теяна Тейлор и Мэтт Дэймон / © Associated Press

Теяна Тейлор в последнее время все чаще находится в центре внимания. На этот раз актриса посетила премьеру криминального триллера «Срыв» в Нью-Йорке, где продемонстрировала довольно необычный наряд.

Теяна предстала перед фотокамерами в экстравагантном структурированном черном прозрачном платье с драпировкой Ashi Studio из коллекции весна-лето 2025. Этот наряд больше напоминал скульптуру, чем классическое вечернее платье. Под него она надела нюдовое белье и корсет, а также дополнила аутфит черными капроновыми колготами и черными лакированными остроносыми босоножками на шпильках.

Теяна Тейлор / © Associated Press

В образе Тейлор были подчеркнуты бедра в форме сердца, которые просто поражали.

А еще платье имело высокий воротник, которым она закрыла нижнюю часть лица, акцентировав внимание на глаза, которые она подчеркнула черным карандашом.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Актриса сделала кудрявую прическу и перламутровый маникюр. На пальцах у нее были кольца с бриллиантами.

Теяна также позировала на «красной» дорожке вместе со своими коллегами по фильму — Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном, которые сыграли в нем главные роли.

Бен Аффлек, Теяна Тейлор и Мэтт Дэймон / © Associated Press

Кстати, триллер «Срыв» стал первым сотрудничеством Netflix с продюсерской компанией Бена Аффлека и Мэтта Дэймона Artists Equity, которую основали в 2022 году. Оба актера также являются продюсерами ленты вместе с женой Дэймона — Лусианой — и Дани Бернфельдом.

Бен Аффлек, Теяна Тейлор и Мэтт Дэймон / © Associated Press

О фильме

В центре сюжета — команда полицейских из Майами, которые во время рейда наталкиваются на огромную сумму денег, после чего доверие и лояльность между ними начинают рушиться, а вокруг них сужается круг людей, которые хотят получить долю добычи. Теяна Тейлор играет в ленте одну из ключевых фигур в полицейской команде — детектива Нуму Баттиста.

Триллер выйдет на Netflix 16 января. Его режиссером выступил Джо Карнахан.