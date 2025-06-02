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- Шоу-бизнес
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Скрывала беременный живот: Рианна в нижнем белье снялась в смелой фотосессии
Певица снялась в рекламе своего бренда.
36-летняя барбадосская певица Рианны, которая сейчас беременна в третий раз, примерила комплект из новой коллекции своего бренда Savage x Fenty. Она позировала в пестром кружевном нижнем белье с флористическим принтом.
Судя по мозаичной плитке, певица позировала в душе. Ее волосы были уложены в «мокрым» эффектом, а на лице был естественный макияж.
«Это я играю в „спрячь живот“ во время съемки. Это лето будет дерзким», — написала Рианна под фото, имея в виду свои позы, которыми она пыталась скрыть беременный живот на фото.
Напомним, Рианна и ее бойфренд, рэпер A$AP Rocky, воспитывают двоих детей: сыновей трехлетнего RZA Эйтелстона Майерса и полуторалетнего Райота Роуз Майерса. Пол будущего третьего ребенка остается в тайне.
О своей третьей беременности певица заявила, как всегда, оригинально. Она посетила Met Gala 2025, где продемонстрировала уже достаточно большой живот. Перед фотографами поп-звезда появился в стильном наряде от Marc Jacobs. На ней был черный укороченный смокинг, серый полосатый топ-корсет и черная юбка в полоску, имитирующая длинный жакет с завязанными сзади рукавами.