Скрывала беременный живот: Рианна в нижнем белье снялась в смелой фотосессии

Рианна / © Инстаграм Рианны

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36-летняя барбадосская певица Рианны, которая сейчас беременна в третий раз, примерила комплект из новой коллекции своего бренда Savage x Fenty. Она позировала в пестром кружевном нижнем белье с флористическим принтом.

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Судя по мозаичной плитке, певица позировала в душе. Ее волосы были уложены в «мокрым» эффектом, а на лице был естественный макияж.

Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

«Это я играю в „спрячь живот“ во время съемки. Это лето будет дерзким», — написала Рианна под фото, имея в виду свои позы, которыми она пыталась скрыть беременный живот на фото.

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Рианна / © Инстаграм Рианны

Рианна / © Инстаграм Рианны

Напомним, Рианна и ее бойфренд, рэпер A$AP Rocky, воспитывают двоих детей: сыновей трехлетнего RZA Эйтелстона Майерса и полуторалетнего Райота Роуз Майерса. Пол будущего третьего ребенка остается в тайне.

О своей третьей беременности певица заявила, как всегда, оригинально. Она посетила Met Gala 2025, где продемонстрировала уже достаточно большой живот. Перед фотографами поп-звезда появился в стильном наряде от Marc Jacobs. На ней был черный укороченный смокинг, серый полосатый топ-корсет и черная юбка в полоску, имитирующая длинный жакет с завязанными сзади рукавами.

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Инстаграм Рианны Рианна / © Инстаграм Рианны Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Associated Press Рианна / © Associated Press Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Associated Press Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна и A$AP Rocky / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images