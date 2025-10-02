ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
61
1 мин

Скучает по лету: британская модель в бронзовом купальнике похвасталась стройной фигурой

Джессика Гейл порадовала фолловеров архивным пляжным снимком.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — скучает по лету. В Instagram она опубликовала снимок с летнего отдыха на пляже.

Красавица позировала на шезлонге в бронзовом купальнике. Она похвасталась красивым загаром, стройной фигурой и пышным декольте.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Хейл сделала укладку с локонами, макияж с длинными ресницами, уши украсила серьгами-гвоздиками с камнями, а на руках были браслеты Van Cleef & Arpels.

«Последнее мое фото с лета», — подписала Джесс фото.

Напомним, Джессика Гейл в безрукавке и кожаных мини-шортах прогулялась по городу.

