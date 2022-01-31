Скучает по отпуску: Элизабет Херли в бикини продемонстрировала стройную фигуру и сексуальное декольте

56-летняя актриса поделилась архивным фото.

Элизабет Херли очень соскучилась по отпуску, в котором она была последний раз еще до карантина. И пока она еще не едет на отдых, ей остается делиться архивными снимками из предыдущих отпусков.

Так, актриса опубликовала в Instagram фото, на котором она в бежевом бикини с металлической фурнитурой от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach демонстрирует стройную фигуру и сексуальное декольте.

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

"Не жалуюсь, но мой последний отпуск, кажется, был целую жизнь назад - как раз перед первым карантином. Я ухожу в ненастоящий отпуск и несколько дней буду жить через свой телефон", - подписала фото актриса.

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