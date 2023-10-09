Сквозь ненависть фанатов и распад The Beatles: история любви Джона Леннона и Йоко Оно

Никого не обожали больше, чем Джона Леннона. И никого ненавидели больше, чем его вторую жену Йоко Оно.

9 октября 1940 года родился Джон Уинстон Леннон — человек, который изменил этот мир. На его музыке выросли миллионы меломанов, его наследовали, песни знали наизусть, пластинки раскупали и вдохновлялись им. В 60-х о нем говорил весь мир. Его практически боготворили.

Сейчас, наверное, нет того, кто бы ни знал этого человека, кто бы хоть раз не слышал его песен или не видел фотографий, ведь Джон Леннон не просто музыкант — он настоящий символ эпохи и поп-икона, образ которой живет после смерти его самого.

Про его жизнь, юность, стиль, и музыку говорят много. Его перепевают и восхищаются, но сегодня, в 80-й день рождения знаменитого "битла", мы решили вспомнить о другой его стороне — влюбленного романтика, который бросил все ради своей "сумасшедшей художницы".

Знакомство

26-летний Джон Леннон был суперзвездой своего времени, миллионером, который мог позволить себе все. При этом он был женат на Синтии и у них подрастал малыш Джулиан. Но ранняя слава опустошила музыканта, который все реже появлялся дома и все чаще одурманивался препаратами и изменял жене.

В это время, когда Джон пребывал на вершине своей музыкальной карьеры, славы и душевного опустошения, он знакомится с женщиной, которая изменит его жизни и разрушит The Beatles — 33-летней художницей Йоко Оно.

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Впервые пара познакомилась в ноябре 1966 года в лондонской галерее Indica, где эксцентричная японско-американская художница готовилось к авангардной выставке своих работ под названием "Незаконченные картины и предметы".

Йоко понятия не имела, кем был Леннон и не была впечатлена его известностью в мире. Однако он ей очень понравился это при том, что на момент знакомства она была во втором браке с продюсером Энтони Коксом и у пары была дочь Кеко.

На выставке в центре зала стояла белая стремянка. Нужно было подняться по ней, чтобы в лупу разглядеть инсталляцию на потолке. После того, как Джон спустился, Оно просто молча подошла и с улыбкой вручила ему маленькую карточку, на которой было написано слово "Дыши", и ушла. Озадаченный Ленной и представить не мог в тот момент, кем для него станет эта незнакомка.

На следующий день он нашел в почтовом ящике еще одну карточку с надписью от Йоко. Загадочная художница начала присылать карточки практически ежедневно: "Помни", "Танцуй", "Смотри на огонь до рассвета".

За посланиями на бумаге последовали длинные телефонные разговоры — Йоко звонила прямого к нему домой и просила жену его позвать. В дальнейшем, когда Синтии не было дома, Йоко приходила в их дом.

Джон Леннон и Йоко Оно / Фото: Getty Images

На вопросы жены Леннон всячески отрицал связь с Оно, утверждая, что она всего лишь "сумасшедшая художница", которая ищет спонсора. В 1968 году Леннон вместе с остальными членами группы полетел в Индию. Через две недели после возвращения он потребовал у жены отдельную спальню, объясняя это тем, что он может медитировать только в одиночестве. При этом продолжал ходить каждое утро проверять почту от Йоко.

Как-то раз вернувшись раньше запланированного с отдыха Синтия застала Леннона и Оно на веранде своего дома, в позе лотоса, в домашних халатах.

"Джон бесстрастно посмотрел на меня и сказал: "О, привет". Йоко не обернулась", — вспоминала она в своей книге "Джон".

После 6 лет брака Синтия подала на развод.

Распад

Завершив разводный процесс, Леннон и Оно поженились в британском консульстве на Гибралтаре 20 марта 1969 года.

Леннон назвал свадьбу "очень романтичной", добавив: "Я не смог найти белый костюм — у меня были кремовые вельветовые брюки и белый пиджак. Йоко была вся в белом".

Джон Леннон и Йоко Оно / Фото: Getty Images

В медовый месяц молодожены полетели в Амстердам. Там они устроили первую из своих "ночевок для мира", используя свадебную огласку для распространения своего послания против войны во Вьетнаме. Эта легендарная акция навсегда вошла в историю и положила начало целому ряду творческих проектов пары.

Джон Леннон и Йоко Оно / Фото: Getty Images

В отношениях с Йоко Джон изменился как внутренне, так и внешне. Его стиль стал более эксцентричным, смелым и роскошным. Он отрастил волосы, бороду, начал выбирать схожие с Йоко образы, они даже часто появлялась на публике в похожих вещах.

Но все когда-то заканчивается. Закончились и The Beatles. Кризис внутри коллектива совпал со стремительным развитием его отношений с новой женой, которая требовала к себе внимания, везде его сопровождала, даже на репетиции. Это повлекло за собой череду еще больших ссор, ведь в начале карьеры музыканты договорились, что девушки и жены никогда не должны присутствовать на репетициях группы.

"Она ни черта не понимала в музыке, но указывала, как Полу петь, а мне — как играть на барабанах. Мы были в бешенстве, но ничего не могли с этим поделать. Джон будто не слышал нас", — вспоминал Ринго Старр.

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Из-за постоянных разногласий группа распадается. Джон идет своей дорогой, начинает писать сольные треки.

Поклонники поспешили указать пальцем на Оно, назвав ее катализатором распада группы. Они ненавидели женщину из-за этого, а Джона из-за связи с ней. В конце концов, пара покинула Лондон и переехала в Нью-Йорк.

Но стоит отметить, что Йоко Оно сыграла очень большую роль в сольной карьере Джона Леннона. Во многом благодаря ей мир услышал культовую композицию "Imagine", которая стала визитной карточкой экс-фронтмена The Beatles.

Потерянные выходные

18-месячный период с 1973 по 1975 год, названный Ленноном "потерянными выходными", привел к тому, что пара рассталась. Трещины в их браке начали проявляться на фоне неутешительного приема последней работы Леннона и сохраняющейся "ненависти" к Оно из-за раскола The Beatles.

В этот период музыкант изменяет второй жене. Однако Йоко не спешит жечь мосты, а предлагает Джону пожить отдельно и находит ему любовницу — Мэй Панг, молодую помощницу пары. Эта связь продолжалась полтора года, а в марте 1975 года они вновь воссоединились. В этом же году у супругов рождается их единственный совместный ребенок — Шон Леннон. Интересно, что родился мальчик в день рождения своего отца — 9 октября.

Леннон взял пятилетний перерыв в музыкальной работе и ушел из поля зрения общественности, чтобы сосредоточиться на своей семье.

Джон Леннон и Йоко Оно / Фото: Getty Images

Смерть

Ночью 8 декабря 1980 года музыкант был убит, когда он и Оно подошли к входу в арку их дома в Нью-Йорке. 40-летний Леннон был застрелен из револьвера Марком Дэвидом Чепменом. И даже в последние мгновения его жизни жена была с ним.

Йоко сейчас 87, она по-прежнему устраивает авангардные выставки, рассказывает о муже и трепетно хранит память о нем. Иногда женщина делится изображениями и воспоминаниями из их совместной жизни в социальных сетях.

"Мы просто любили друг друга. Все остальное — поп-история", — сказала как-то о своем браке Йоко Оно.

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