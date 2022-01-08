Слабонервным не смотреть: 155-килограммовая Тесс Холлидей в прозрачных трусах позировала на камеру

36-летняя модель plus-size снялась в новой откровенной фотосессии.
Самая крупная в мире модель plus-size - Тесс Холлидей – показала в Instagram снимки из своей новой смелой фотосессии.
Перед объективом фотокамеры Тесс предстала в прозрачных трусах и полупрозрачном ажурном бюстгальтере.
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Модели сделали укладку с локонами, украсив ее розовой ленточкой, и насыщенный макияж с коричневой помадой. В ушах были серьги-кольца.
Позировала Холлидей на кровати, стоя на коленях. Она продемонстрировала сначала свою фигуру спереди, а затем показала свою пятую точку.
Модель также похвасталась своими татуировками на теле.
Ранее Тесс показывала спикантные снимки в откровенном белье.
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