Сладкая парочка: 21-летнюю Милли Бобби Браун подловили за поцелуями с возлюбленным

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови / © Associated Press

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21-летняя звезда популярного и нашумевшего сериала «Очень странные дела» — Милли Бобби Браун попала под прицел папарацци. Ее заметили на трибунах во время чемпионата Miami Open на стадионе Hard Rock Stadium в Майами.

На этот спортивный матч она пришла со своим мужем Джейком Бонджови, за которого вышла замуж в прошлом году. Их подловили папарацци за поцелуями.

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови / © Getty Images

Милли в тот день была в полосатом мини-платье, на плечи накинула джемпер, а волосы украсила заколкой с красными шифоновыми цветами. Джейк пришел на стадион в штанах цвета хаки и черной футболке.

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Напомним, что Браун и Бонджови объявили о своей помолвке после почти двухлетнего знакомства. О том, как он ей сделал предложение Милли рассказала на одном из популярны шоу.

Милли Бобби Браун / © Associated Press Милли Бобби Браун / © Associated Press Милли Бобби Браун / © Associated Press Милли Бобби Браун / © Associated Press Милли Бобби Браун / © Associated Press Милли Бобби Браун / © Getty Images Милли Бобби Браун / © Getty Images