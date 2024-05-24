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Сладкая парочка: Зендею и Тома Холланда подловили папарацци в Лондоне

Сладкая парочка: Зендею и Тома Холланда подловили папарацци в Лондоне

Зендея и Том Холланд / Фото: Getty Images

Влюбленные держались за руки и были в хорошем настроении.

Актер Том Холланд сейчас много времени проводит в Лондоне, поскольку задействован в новой постановке пьесы Шекспира "Ромео и Джульетта". Она будет показываться зрителям в лондонском Театре герцога Йоркского.

23 мая в театре состоялся пресс-вечер посвященный этой постановке, на которых Холланд пришел со своей девушкой - актрисой Зендеей. Пару заметили, когда они выходили из театра держась за руки. Обе звезды были одета в нардяды черного цвета, но если Том выбрал лук от Prada, то очаровательная Зендея решила поддержать британский бренд.

Девушка надела платье от Vivienne Westwood из коллекции весна-лето 2023 с рукавами три четверти и шнуровкой на корсете. Платье было полностью украшено мелкими стразами. Образ она дополнила туфлями на каблуках, украшением на шее, а также прической с низким пучком.

Зендея и Том Холланд / © Getty Images
Зендея и Том Холланд / Фото: Getty Images

Пара встречается с 2021 года, а познакомились она во время работы над фильмом "Человек-паук". Впервые они появились как пара на красной ковровой дорожке в ноябре 2021 года, когда начался пресс-тур фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

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