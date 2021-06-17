Слава, деньги и контракты: 10 моделей, которые стали известны благодаря Victoria's Secret

Карьеры всех участниц модных показов этого бельевого бренда сложились очень успешно.

Благодаря Victoria's Secret мир узнал огромное количество новых имен, и многие из этих девушек стали суперзвездами и самыми высокооплачиваемыми моделями. Они появлялись на обложках множества глянцев, участвовали в показах престижных дизайнеров и становились гостями различных красных дорожек.

Поскольку бренд решил отказаться от сотрудничества с красотками и больше свой знаменитый показ нижнего белья не проводить, мы решили вспомнить десять моделей, чья звезда зажглась на подиуме Victoria's Secret.

Жизель Бундхен

Бразильская звезда - одна из самых успешных и высокооплачиваемых моделей в мире, а также одна из самых влиятельных женщин. Жизель принимала участие в семи показах Victoria's Secret с 1999 – 2003 и 2005-2006 гг.

За свою 20-летнюю карьеру модель появилась на обложках более чем 2000 журналов и принимала участие в почти на 900 модных показов самых знаменитых брендов. Сейчас занимается благотворительностью, является послом доброй воли, занимается проблемами климата.

Жизель Бундхен / Associated Press

Хайди Клум

Хайди стала первой немецкой моделью, принимающей участие в шоу. Всего за свою карьеру она появлялась на подиуме Victoria's Secret 11 раз (1997-2003; 2005; 2007-2009) и трижды надевала Fantasy Bra, усыпанное драгоценными камнями.

Сейчас она успешная телеведущая нескольких проектов в Германии и США, а также неоднократно появлялась в различных фильмах и сериалах.

Хайди Клум / Associated Press

Алессандра Амбросио

Алессандра впервые вышла на подиум Victoria's Secret в 19-летнем возрасте и с того времени приняла участие в 17 показах бренда. Также она стала первой моделью дочернего бренда Victoria’s Secret — PINK line.

Помимо модельной карьеры Амбросио снималась в кино и запустила собственный бренд белья и купальников.

Алессандра Амбросио / Associated Press

Тайра Бэнкс

Невероятна красотка Тайра пополнила ряды ангелов Victoria's Secret в 1997 году. К этому моменту ее карьера только начала по-настоящему развиваться. Она приняла участие в 9 показах и появлялась на подиуме с 1996-го по 2003-й, а также в 2005-м.

За свою карьеру модель снялась для множества обложек и стала настоящей звездой на родине. У Тайры было свое шоу, а также она появлялась в качестве судьи и ведущей на различных проектах на телевидении.

Тайра Бэнкс / Getty Images

Адриана Лима

Адриана - модель, у которой был самый длинный контракт среди всех "ангелов" бренда, ведь всего она появлялась на подиуме 18 раз и сотрудничала с Victoria's Secret с 1999-го по2003-й, а также с 2005-й до 2018 год.

Благодаря бренду она сделала грандиозную карьеру и подписала контракты еще с многими брендами. Часто Андриану называют одной из самых красивых женщин планеты.

Адриана Лима / Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли

Британская красотка начала свою карьеру в 16 лет, а в 19 присоединилась к Victoria's Secret и дебютировала на подиуме бренда. Позже она появилась в британском Vogue и стала музой известного фотографа Рэнкина, который посвятил их совместной работе целую книгу о фотографии Ten Times Rose. Она также позировала обнаженной для Терри Ричардсона и ходила по подиумам для Givenchy, Valentino, Prada и Louis Vuitton среди других.

Всего за свою карьеру она приняла участие в пяти показах и работала с Victoria's Secret с 2006-го по 2010 год.

Рози Хантингтон-Уайтли / Getty Images

Миранда Керр

Миранда стала первой австралийской моделью, которая присоединилась к бренду. Ее сотрудничество с Victoria's Secret началось в 2006-м, и всего она приняла участие в шести показах.

Благодаря бельевой марке она действительно прославилась, заключила множество модных контрактов, и ее неоднократно называли одной из самых высокооплачиваемых моделей индустрии.

Миранда Керр / Associated Press

Кэндис Свэйнпоул

Впервые она появилась на Victoria’s Secret Fashion Show в 2007 году и в целом сотрудничала с брендом на протяжении 11 лет. Также стала одной из немногих участниц, которые выходили на сцену в Fantasy Bra. Конкретно бра Кэндис стоил 10 миллионов долларов. Также неоднократно именно она открывала показы.

За свою карьеру сотрудничала с такими компаниями, как Givenchy, Blumarine, Versace, Calvin Klein, Avon, Unique, Tom Ford, Miu Miu, Swarovski, Nike, Puma, Oscar de la Renta и многими другими популярными брендами.

Кэндис Свэйнпоул / Associated Press

Изабель Гулар

Изабель - одна из тех моделей, кто работал с брендом на протяжении многих лет. В частности, девушка приняла участие в 12 показах и выходила на подиум с 2005-го по 2016 год.

Помимо работы на подиуме участвовала в показах Oscar de la Renta, Valentino, Dolce and Gabbana, Chanel, Michael Kors, Ralph Lauren и Stella McCartney. Изабель снималась для обложек таких журналов, как GQ, Vogue, L’Officiel, Marie Claire и Esquire.

Associated Press

Бехати Принслу

Намибийская модель впервые вышла на подиум в Victoria’s Secret в 2007 и продолжала свою работу с небольшими перерывали до 2018. Она приняла участие в 10 показах шоу.

Также девушка подписала много выгодных контрактов и снималась для различных глянцев. В 2014-м вышла замуж за музыканта Адама Левайна.

Associated Press

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Victoria's Secret Fashion Show - 2018 (5 фото)

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